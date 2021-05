Topman en medeoprichter Zhang Yiming van ByteDance, het Chinese bedrijf achter de razend populaire filmpjesapp TikTok, heeft zijn medewerkers donderdag meegedeeld dat hij af zal treden. Hij wordt opgevolgd door medeoprichter Rubo Liang.

Liang was voorheen het hoofd van personeelszaken. In een memo schrijft Zhang dat Liang "een partner van onmeetbare waarde" is. Om een soepele overgang te verzekeren, zullen de twee de komende zes maanden samenwerken.

Zhang zegt uit de rol van topman te stappen omdat hij op die manier meer invloed kan hebben op de toekomst van ByteDance. "Ik mis een aantal vaardigheden die een goede manager nodig heeft", aldus Zhang. "Ik ben niet echt sociaal, ik verkies solitaire activiteiten zoals surfen op het internet, lezen, naar muziek luisteren en dromen over wat mogelijk is." Hij zegt dat hij liever bezig is met het herzien van de stijl van management bij het bedrijf, dan daadwerkelijk zelf leiding geven aan mensen.

Het aftreden van de topman komt minder dan een maand nadat financieel directeur Shouzi Chew van ByteDance werd aangekondigd als de nieuwe directeur van de app TikTok.

Het afscheid komt er ook in een context waarin Peking de teugels aanhaalt bij de verschillende Chinese technologiebedrijven. Zo wil China hun invloed inperken. In april kreeg e-commercereus Alibaba bijvoorbeeld een recordboete van omgerekend 2,3 miljard dollar voor misbruik van de dominante marktpositie. Alibaba-stichter Jack Ma verdween quasi volledig van de publieke bühne na kritiek in oktober op de Chinese financiële toezichthouders. Bovendien kreeg twaalf bedrijven, Bytedance incluis, sancties aangesmeerd voor het schenden van de concurrentieregels.

Liang was voorheen het hoofd van personeelszaken. In een memo schrijft Zhang dat Liang "een partner van onmeetbare waarde" is. Om een soepele overgang te verzekeren, zullen de twee de komende zes maanden samenwerken.Zhang zegt uit de rol van topman te stappen omdat hij op die manier meer invloed kan hebben op de toekomst van ByteDance. "Ik mis een aantal vaardigheden die een goede manager nodig heeft", aldus Zhang. "Ik ben niet echt sociaal, ik verkies solitaire activiteiten zoals surfen op het internet, lezen, naar muziek luisteren en dromen over wat mogelijk is." Hij zegt dat hij liever bezig is met het herzien van de stijl van management bij het bedrijf, dan daadwerkelijk zelf leiding geven aan mensen. Het aftreden van de topman komt minder dan een maand nadat financieel directeur Shouzi Chew van ByteDance werd aangekondigd als de nieuwe directeur van de app TikTok. Het afscheid komt er ook in een context waarin Peking de teugels aanhaalt bij de verschillende Chinese technologiebedrijven. Zo wil China hun invloed inperken. In april kreeg e-commercereus Alibaba bijvoorbeeld een recordboete van omgerekend 2,3 miljard dollar voor misbruik van de dominante marktpositie. Alibaba-stichter Jack Ma verdween quasi volledig van de publieke bühne na kritiek in oktober op de Chinese financiële toezichthouders. Bovendien kreeg twaalf bedrijven, Bytedance incluis, sancties aangesmeerd voor het schenden van de concurrentieregels.