Het Japanse conglomeraat Toshiba, dat nog altijd financieel verzwakt is na een groot boekhoudschandaal uit 2015, heeft acht niet-bindende overnamebiedingen ontvangen, naast twee biedingen voor een samenwerking, zo maakte het bedrijf bekend.

De deadline om een bod te doen, liep maandag af. Namen van geïnteresseerden en overnamebedragen maakte Toshiba niet bekend. Het concern gaat de voorstellen nu aandachtig bestuderen, klinkt het. De meest aantrekkelijke biedingen zullen 'zo snel als mogelijk' na de volgende algemene vergadering van 28 juni worden geselecteerd.

Onder meer het Amerikaanse investeringsfonds Bain Capital liet al verstaan interesse te hebben in Toshiba. Enkele media verwijzen ook naar andere investeringsmaatschappijen als KKR, Blackstone of CVC Capital Partners, net als het Japanse overheidsfonds JIC. Analisten waarschuwen wel dat een overname van Toshiba een complexe zaak is, onder meer door de diverse activiteiten waarin de groep actief is (defensie, nucleair, computerchips, ...) die door de Japanse overheid als gevoelig worden beschouwd.

Boekhouding opgesmukt

Het concern kwam in 2015 in opspraak omdat het zijn boekhouding had opgesmukt en draagt daar nog altijd de financiële gevolgen van. Sindsdien moest het noodgedwongen op zoek naar buitenlandse fondsen. Er kwamen enkele activistische aandeelhouders in het kapitaal. Een project om een deel van de groep af te splitsen, botste eerder dit jaar nog op een njet van de aandeelhouders.

Toshiba maakte donderdag ook zijn nieuwe langetermijnvisie bekend, waarbij het zegt meer wendbaar te willen worden in zijn organisatie en zijn werking. Het bedrijf wil ook de ontwikkeling van numerieke diensten versnellen, omdat het verwacht dat dit segment de volgende jaren erg winstgevend zal worden. Tegen het boekjaar 2030-2031 wil Toshiba een omzet van 5.000 miljard yen halen, of omgerekend zo'n 36 miljard euro. Dat is de helft meer dan in het vorige boekjaar. De operationele winst zou tegen 2030-2031 moeten uitkomen op 600 miljard yen (4,3 miljard euro), goed voor een winstmarge van 12 procent.

