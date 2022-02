Toshiba zal 125 miljard yen, zo'n 950 miljoen euro, investeren in een nieuwe en bestaande chipfabriek. Het gaat om chips die onder meer in elektrische wagens worden gebruikt.

100 miljard yen zal naar een nieuwe 300 millimeter fab gaan. 25 miljard yen is voor een nieuwe 300 mm productielijn in een bestaande chipfabriek. Die chips dienen onder meer voor power management in elektrische wagens, elektronische toestellen en industrieel materiaal.

De bedoeling is dat Toshiba zo een inhaalbeweging maakt in dat segment van de markt. Eens de fabriek, vanaf maart 2025, operationeel is, zal het bedrijf 2,5 meer chips in deze categorie produceren dan vandaag het geval is.

100 miljard yen zal naar een nieuwe 300 millimeter fab gaan. 25 miljard yen is voor een nieuwe 300 mm productielijn in een bestaande chipfabriek. Die chips dienen onder meer voor power management in elektrische wagens, elektronische toestellen en industrieel materiaal.De bedoeling is dat Toshiba zo een inhaalbeweging maakt in dat segment van de markt. Eens de fabriek, vanaf maart 2025, operationeel is, zal het bedrijf 2,5 meer chips in deze categorie produceren dan vandaag het geval is.