De Japanse technologiereus zegt dat het haar opties bekijkt, waaronder een mogelijke buyout. Dat zou een einde maken aan een lange periode van stilstand.

Toshiba zegt dat het Nomura Securities heeft ingeschakeld als financieel adviseur om de opties voor de groep te bekijken. Onder die opties valt ook een mogelijke privatisering.

Daarmee lijkt het bedrijf in te gaan op de oproep van sommige investeerders. Zo zou Effissimo Capital management, de grootste aandeelhouder, van plan zijn om haar aandeel te verkopen aan het Amerikaanse Bain Capital, schrijft Reuters. Al zegt die laatste dat er nog geen beslissing is genomen over een mogelijke overname.

Reuters merkt daarbij op dat er ook Japanse spelers mee aan boord moeten komen dan. Toshiba heeft in haar thuisland enkele strategisch belangrijke posities, onder meer in defensie en kernenergie, waardoor een lokale verankering nodig blijft.

Toshiba slabakt al enkele jaren, na een groot fraudeschandaal, maar ook technologisch weinig baanbrekendheid zitten de aandeelhouders niet op dezelfde lijn over de richting van het bedrijf. Algemeen wordt aangenomen dat met verkoop, of tenminste de wissel van enkele grote aandeelhouders, er ook een nieuwe wind kan waaien.

