Voor de correctionele rechtbank van Mechelen hebben zich donderdag drie jongemannen moeten verantwoorden voor phishingpraktijken. Het parket heeft vier jaar en 32.000 euro gevraagd voor de leider, drie jaar en 24.000 euro voor een tweede beklaagde en 18 maanden en 8.000 euro voor een derde. De mannen minimaliseerden hun aandeel en vroegen milde straffen.

Op 11 januari 2021 deed een van de slachtoffers aangifte van phishing. Via smishing was ze nietsvermoedend in de val getrapt, waardoor de daders grote geldsommen konden afhalen zonder haar medeweten. Ze hadden de contactgegevens van haar account aangepast en nieuwe bank- en visakaarten aangevraagd. Toen ze begin januari haar bankkaart niet meer kon gebruiken, bleek dat de bank haar rekening had afgesloten na verschillende frauduleuze transacties.

De vrouw was zaakvoerder van vier vennootschappen, waardoor de phishers niet alleen haar persoonlijk geld, maar ook aanzienlijke sommen van de vennootschappen konden buitmaken. In totaal gaat het om 115.000 euro. Daarnaast kwamen nog enkele andere slachtoffers naar voren. Daar bleken sommen van 25.000 euro, 3.500 euro en 1.600 euro gestolen.

Designerkledij

Het onderzoek leidde naar de drie beklaagden en een minderjarige. Er was 2.350 euro afgehaald, voor 5.800 euro aan PaySafe Tickets aangekocht, zowat 10.000 euro werd gespendeerd aan de aankoop van designerkledij en de overige 96.000 euro werd via vijf bankrekeningen van zogeheten 'geldezels' versluisd.

Yakhouba K. wordt als leider beschouwd, maar ontkent dit zelf. Hij geeft enkel toe één keer een aankoop te hebben gedaan met een frauduleuze bankkaart. Het parket vroeg vier jaar en 32.000 euro effectief. Hij vroeg een werkstraf of straf met probatie-uitstel.

José F.D.L.S. stelde zijn PaySafe-account ter beschikking en bood daardoor noodzakelijke hulp aan de organisatie. Voor hem vroeg het parket 18 maanden en 8.000 euro. Isaac D. tot slot zou ook zijn PaySafe-account hebben uitgeleend en wordt ook nog genoemd bij andere phishingzaken. Voor hem werd drie jaar en 24.000 euro gevorderd.

Twee slachtoffers vroegen de gelden terug die door de bank niet konden worden gerecupereerd. Het gaat om ruim 82.000 euro en bijna 22.000 euro.

