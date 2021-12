Geen nieuw jaar zonder nieuwe voorspellingen over de cybergevaren die ons te wachten staan. Securityspecialist FortiGuard Labs wierp voor ons een blik in de glazen bol, en waarschuwt vooral voor de 'work from anywhere'-trend: 'Criminelen maken grif gebruik van de kansen die worden geboden door edge computing-toepassingen op basis van 5G, thuisnetwerken en zelfs het satellietinternet', klinkt het.