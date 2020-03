Toyota en de Japanse telecomoperator NTT gaan in elkaar investeren om samen een dataplatform te ontwikkelen.

Het gaat om 200 miljard yen of 1,65 miljard euro waardoor Toyota 2,07 procent van NTT in handen krijgt. NTT krijgt op haar beurt 0,9 procent van Toyota's aandelen.

Met die basis willen de twee samenwerken aan een dataplatform dat informatie van voertuigen, huizen en publieke instellingen zal samenbrengen en analyseren om zo nieuwe diensten te creëren met de focus op transport, gezondheid en energieverbruik.

Volgens Reuters zal het platform in eerste instantie worden uitgerold als prototype in een Japanse stad nabij Mount Fuji. Daar is Toyota momenteel al bezig met robots, zelfrijdende wagens en AI technologie. NTT is een van de grootste operatoren in Japan. Het bedrijf is ook eigenaar van het IT-conglomeraat NTT Ltd, waaronder NTT Belgium (voorheen Dimension Data) valt).

Toyota en NTT werken al langer samen, onder meer rond connected cars. De Japanse automaker verbreed al een tijdje zijn focus van enkel autoconstructie naar dataplatformen, geconnecteerde diensten en andere nieuwe technologie.

