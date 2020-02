Panasonic en Toyota beginnen vanaf 1 april met een joint-venture die batterijen voor elektrische voertuigen produceert. Die willen ze aan alle fabrikanten aanbieden.

Het bedrijf in kwestie krijgt de naam Prime Planet Energy and Solutions en telt zo'n vijfduizend werknemers. Toyota heeft 51 procent van de aandelen in handen, Panasonic 49 procent. Het is lang niet de eerst samenwerking tussen Toyota en Panasonic. De twee werken al sinds 1996 samen, toen aan batterijen voor hybride wagens.

De fabriek in kwestie zal rechthoekige batterijen produceren voor eender welke autofabrikant. Beide moederbedrijven rekenen op de toename in populariteit van elektrische wagens. Al zijn het zeker niet hun eerste stappen op de markt.

Zo produceert Panasonic al jaren als enige de cilindervormige batterijen voor Tesla. Maar Panasonic wil graag breder gaan en Tesla kijkt van haar kant ook naar LG en het Chinese CATL voor toekomstige productie.

Toyota is zelf een pionier in elektrisch rijden. Het bedrijf bracht al in 1997 haar hybride Prius op de markt en wil tegen 2025 de helft van haar verkoop uit elektrische wagens halen.

