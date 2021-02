Autobouwer Toyota heeft een deal gemaakt met een start-up in zelfrijdende wagens. Aurora gaat mee de eerste testwagens bouwen.

Aurora, een start-up voor zelfrijdende wagens, gaat software leveren aan Toyota. De ontwikkelaars van Aurora gaan samenwerken met die van de Japanse autobouwer om een zelfrijdende versie te ontwikkelen van de Toyota Sienna monovolumewagens. Bedoeling is een reeks voertuigen te bouwen die eind dit jaar getest kunnen worden.

Met wat hulp van Uber

Aurora nam in december nog de Uber Advanced Technologies Group over, het departement van Uber dat zich met zelfrijdende wagens bezighield. Uber kreeg daarvoor een aandeel in het bedrijf, en CEO Dara Khosrowshahi kreeg een zitje in Aurora's bestuursraad. Uber deed een investering van 400 miljoen dollar in Aurora. Toyota heeft een minderheidsaandeel in de start-up.

