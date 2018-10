Toyota roept 2,4 miljoen hybride wagens terug door softwarefout

Wereldwijd moeten 2,43 miljoen hybride voertuigen terug naar de garage, omdat een softwarefout zou kunnen leiden tot een ongeval. In normale omstandigheden zet het voertuig zich bij bepaalde gebreken aan het hybridesysteem in veiligheidsmodus. Maar "Toyota heeft ondervonden dat de betrokken voertuigen, in zeldzame gevallen, niet overschakelen naar de veiligheidsmodus", legt Aurélie Gerth, de pr-manager voor Toyota in België en Luxemburg, uit. In zo'n geval zou het voertuig vermogen verliezen om uiteindelijk tot stilstand te komen, wat bij hoge snelheden de kans op ongevallen verhoogt. Toyota zegt dat het probleem in Japan drie keer is opgedoken, maar zonder dat het tot een ongeval kwam.

De teruggeroepen auto's zijn Prius- en Auris-voertuigen die werden geproduceerd tussen oktober 2008 en november 2014. In Japan worden 1,25 miljoen voertuigen teruggeroepen, in Noord-Amerika 830.000. In Europa gaat het om 290.000 auto's. In België moeten 13.078 Prius- en Auris-wagens een software-update krijgen.

De auto's moesten in 2014 en 2015 ook al terug naar de garage. Een maand geleden kondigde Toyota al de terugroeping aan van meer dan een miljoen hybride auto's omwille van een risico op brand.