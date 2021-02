De Japanse autobouwer Toyota heeft dinsdag het startschot gegeven voor zijn project om een volledig technologisch verbonden stad te ontwikkelen. Het project zal zelfrijdende voertuigen, robotica en kunstmatige intelligentie in het dagelijks leven van de inwoners van stad integreren.

De experimentele wijk, Woven City (Verweven Stad) genaamd, zal aan de voet van de bekende berg Fuji worden gebouwd. Onderzoekers zullen er de nieuwste technologie in een woonomgeving kunnen uittesten. Aanvankelijk zullen 360 uitvinders en werknemers van Toyota de proefkonijnen van het programma zijn. Later zal de wijk uitgebreid worden naar 2.000 inwoners.

Inwijdingsceremonie

Er werd een inwijdingsceremonie gehouden op het 175 hectare grote terrein. Vorig jaar werd op dezelfde locatie nog een Toyota-fabriek gesloten. 'Het Woven City-project gaat vandaag officieel van start', zei Toyota-president Akio Toyoda in een verklaring. Het project werd voor het eerst in januari 2020 op de CES-show in Las Vegas onthuld. Toyota riep investeerders van over de hele wereld op om mee te werken.

De smart city maakt deel uit van de strategie van de Japanse fabrikant om nieuwe technologie te ontwikkelen nu veranderende regelgeving en consumentenvoorkeuren de wereldwijde auto-industrie blijven aanzetten tot meer milieuvriendelijkheid, efficiëntie en automatisering.

Opnieuw de grootste

Het aantal connected city-projecten neemt wereldwijd toe, met name in Noord-Amerika en China, met aan de ene kant Google, Apple, Facebook, Amazon en aan de andere kant de Chinese regering, samen met lokale giganten als Huawei, Tencent en Alibaba.

Toyota werd in 2020 opnieuw de grootste autoverkoper van de wereld met een verkoop van ongeveer 9,53 miljoen voertuigen, waarmee het zijn Duitse rivaal Volkswagen (9,3 miljoen) voorbijstak.

De experimentele wijk, Woven City (Verweven Stad) genaamd, zal aan de voet van de bekende berg Fuji worden gebouwd. Onderzoekers zullen er de nieuwste technologie in een woonomgeving kunnen uittesten. Aanvankelijk zullen 360 uitvinders en werknemers van Toyota de proefkonijnen van het programma zijn. Later zal de wijk uitgebreid worden naar 2.000 inwoners.Er werd een inwijdingsceremonie gehouden op het 175 hectare grote terrein. Vorig jaar werd op dezelfde locatie nog een Toyota-fabriek gesloten. 'Het Woven City-project gaat vandaag officieel van start', zei Toyota-president Akio Toyoda in een verklaring. Het project werd voor het eerst in januari 2020 op de CES-show in Las Vegas onthuld. Toyota riep investeerders van over de hele wereld op om mee te werken.De smart city maakt deel uit van de strategie van de Japanse fabrikant om nieuwe technologie te ontwikkelen nu veranderende regelgeving en consumentenvoorkeuren de wereldwijde auto-industrie blijven aanzetten tot meer milieuvriendelijkheid, efficiëntie en automatisering.Het aantal connected city-projecten neemt wereldwijd toe, met name in Noord-Amerika en China, met aan de ene kant Google, Apple, Facebook, Amazon en aan de andere kant de Chinese regering, samen met lokale giganten als Huawei, Tencent en Alibaba.Toyota werd in 2020 opnieuw de grootste autoverkoper van de wereld met een verkoop van ongeveer 9,53 miljoen voertuigen, waarmee het zijn Duitse rivaal Volkswagen (9,3 miljoen) voorbijstak.