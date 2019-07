is redacteur bij Data News

Toyota gaat het komende jaar een zelfrijdende wagen testen in de Brusselse Europese wijk. Zo wil het bedrijf onder meer de impact van menselijk gedrag op zulke wagens bestuderen.

Wie de komende dertien maanden in de Wetstraat of de Belliardstraat komt, zal daarbij mogelijk een Lexus LS tegenkomen met een dak vol sensoren en camera's. Met die wagen wil Toyota Motor Europe haar zelfrijdende systemen testen in het Brusselse verkeer.

© Toyota

Het bedrijf kreeg alle vergunningen om zo'n test uit te voeren. De wagen zelf is een gewone personenwagen, maar werd uitgerust met talloze sensoren (LIDAR, radars, camera's en positioneringssystemen). Wel blijft er een opgeleide chauffeur achter het stuur om in te grijpen bij problemen.

Het is de eerste keer dat een zelfrijdende wagen in een drukke Belgische stadsomgeving wordt getest. Tot nu toe gebeurden testen enkel op een gesloten circuits.

De wagen zal in een vaste lus doorheen de Brusselse straten rijden. Zo wil Toyota "de impact van diversiteit van menselijk gedrag op geautomatiseerde rijsystemen" bestuderen. Het bedrijf voerde eerder al gelijkaardige tests uit in Japan en de VS. Voor Europa krijgt Brussel de primeur.