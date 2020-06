Het lijkt onwaarschijnlijk dat het Europees centrum voor cyberveiligheid naar ons land komt. De chaos rond 5G, maar ook het traag omzetten van wetgeving rond cyberveiligheid kosten ons land punten.

De Europese Commissie besloot twee jaar geleden dat zo'n Europees centrum er zou komen. Vanaf 2021 moet dat de nationale toezichthouders aansturen, met geld van Europese onderzoeksfondsen.

Maar volgens De Tijd zal ons land naast dat centrum grijpen. Er spelen nochtans heel wat zaken in ons voordeel, zoals de nabijheid van Europese instellingen, de synergie met de Navo en de academische kennis rond cyberveiligheid en cryptografie.

Maar die wegen niet op tegen de nadelen. Volgens Europees Commissaris voor Industrie en Interne markt Thierry Breton is het "ondenkbaar dat dat centrum voor cyberveiligheid terechtkomt in een omgeving die niet volledig beveiligd is." Volgens EU-bronnen van De Tijd was die opmerking onder meer voor ons land bedoeld.

Hij doelt daarmee vooral op de telecomnetwerken en specifiek 5G. Enerzijds ligt een definitieve veiling van 5G-spectrum op de lange baan, waardoor operatoren geen langdurige contracten met leveranciers kunnen tekenen. Dat er voorlopige testlicenties op komst zijn verandert daar niets aan.

Anderzijds wordt er zowel bij Orange, Proximus als Telenet vandaag voor 4G gebruik gemaakt van apparatuur van Huawei en ZTE. Die zijn niet expliciet verboden, maar vanuit Europa is er wel druk om ze best te weren uit de kern van die netwerken. Of de operatoren ook voor 5G met hen in zee gaan is op dit moment niet geweten.

Al is telecom niet het enige obstakel. Ook de versnipperde bevoegdheden en het feit dat ons land traag is met het omzetten van Europese wetgeving rond cyberveiligheid speelt in on nadeel, waardoor het zo goed als uitgesloten is dat de nieuwe organisatie in ons land terechtkomt.

Andere kandidaten voor het centrum voor cyberveiligheid zijn Luxemburg, Roemenië, Spanje en Ierland.

