Een rechter in de Verenigde Staten heeft groen licht gegeven voor een collectieve rechtszaak tegen Google over tracking in de incognitomodus van Chrome. Daardoor kan de zaak in naam van duizenden gebruikers doorgaan.

Google had de rechter gevraagd om de 'class action' collectieve rechtszaak af te wijzen, maar dat is dus niet gelukt, schrijft Bloomberg. In de rechtszaak, die in juni vorig jaar werd gestart door een drietal gebruikers, wordt 5 miljard dollar aan schadevergoeding gevraagd, bijna 5.000 dollar per gebruiker. De zaak draait om de private modus van Chrome, die nog altijd gegevens van de gebruiker zou doorsturen naar het bedrijf, ook nadat je tracking hebt uitgezet. Het gaat dan onder meer om Google Analytics, Google Ad manager en enkele ander apps.

De techreus zelf verweert zich tegen de aantijgingen. In een persmededeling zegt Google dat Incognito-modus in Chrome de mogelijkheid geeft om te surfen zonder dat je wandelingen op het web worden opgeslagen op je apparaat. Chrome heeft daarbij nooit beweerd dat de websites die je bezoekt geen gegevens over jou opslaan, aldus Google.

