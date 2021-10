Om ontbossing snel te detecteren komt data-analysebedrijf SAS met een AI tool. Het vraagt aan het grote publiek om te helpen het algoritme te trainen.

Het Amazonewoud is groter dan heel de EU samen, maar wordt aan een enorm tempo gekapt. Om die ontbossing vast te stellen (en tijdig te kunnen tegenhouden) heeft SAS een tool ontwikkeld waarbij op satellietbeelden kan worden gedetecteerd of er in een gebied menselijke activiteit is. Het gaat dan bijvoorbeeld om ontbossing, maar ook om wegen of huizen.

Maar om dat systeem te trainen vraagt de organisatie de hulp van het grote publiek. Via deze website kan je zelf beelden bekijken en aanduiden waar je denkt dat er menselijke impact is.

Woud-captcha's

Dat systeem doet heel fel denken aan de captcha-oplossingen op websites. Je krijgt een satellietbeeld opgedeeld in negen vakjes te zien, en kan vervolgens aanduiden waar er activiteit van mensen is.Soms gaat dat om een recht uitgesneden stuk bos, velden, maar ook rechte stukken weg tussen gebieden.

© SAS/PVL

'Duizenden mensen uit meer dan honderd landen zijn samen bezig om ons AI-model slimmer te maken. Op termijn hopen we heel accuraat te kunnen voorspellen waar we met ontbossing te maken gaan krijgen. Met die informatie kunnen we alarm slaan bij overheidsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de conservatie van het regenwoud.' Aldus Ilse Himpe, country manager van SAS België.

