IBM ziet haar omzet zowel voor het afgelopen kwartaal als voor het volledige jaar dalen. De overname van Red Hat is voorlopig eerder een pleister dan een herstelkuur.

Voor het vierde kwartaal zet IBM een omzet van 20,4 miljard dollar neer, een daling van zes procent. De nettowinst bedraagt 1,3 miljard dollar, 66 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Kijken we naar de verschillende afdelingen dan zijn de omzetcijfers, met uitzondering van een paar nuances, alleen maar dalend. Cloud & Cognitive Software, waaronder Red Hat valt, haalt een omzet van 6,8 miljard dollar, (-4,5 procent ten opzichte van het vierde kwartaal in 2019). Global Business Services, waaronder consulting, application management en global process services vallen) daalt 2,7 procent tot 4,2 miljard dollar.

Global Technology Services behaald de afgelopen drie maanden een omzet van 6,6 miljard dollar, een daling van 5,5 procent. Dit is de afdeling waaronder de infrastructure business valt die IBM later dit jaar zal afsplitsen.

Systems (hardware en besturingssystemen) haalden een omzet van 2,5 miljard dollar, een daling van 17,8 procent. Global Financing, de financieringsafdeling haalde 286 miljoen dollar omzet, een daling van 4,8 procent al wijt IBM dit aan de uitfasering van bepaalde activiteiten.

Jaarcijfers dalen

Voor het volledige jaar 2020 haalt IBM een nettowinst van 5,5 miljard dollar, een daling van 43 procent, op een omzet van 73,6 miljard dollar, 4,6 procent minder dan in 2019.

Cloud groeit

IBM nuanceert wel dat er doorheen die verschillende afdelingen wel lichtpuntjes zijn in haar vierde kwartaal. De cloudomzet voor de hele de groep bedraagt 7,5 miljard dollar, een stijging van tien procent. Ook de omzet van Red Hat steeg met 19 procent. Dat geeft aan zowel Red Hat als alle cloudactiviteiten wel toenemen, maar minder snel dan dat andere activiteiten krimpen.

IBM zit al een tijdje in volle transformatie. Het bedrijf wil zich meer op zaken als cloud en AI richten. Tegelijk gaat het een aantal activiteiten afstoten. Het bedrijf nam in 2019 Red Hat over als trekker richting cloud, wat het recent nog aanvulde met de overnames van enkele cloudbedrijven. Het geeft aan dat het bedrijf zich volop herpositioneert, maar dat plan draait nog niet op volle toeren.

