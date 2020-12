Minder dan 20% van de bedrijfsapplicaties draait in de cloud. De transitie van on-premise naar cloud gaat niet snel genoeg, concludeert S-Square in een nieuwe studie rond IT-outsourcing.

De afgelopen 10 maand sprak S-Square met 70 Belgische bedrijven en overheidsinstellingen over hun IT-outsourcingspartners. In totaal 165 IT-contracten gingen zo over de lippen. Het resultaat is de Partnership Benchmark 2020: een studie die S-Square voortaan jaarlijks wil uitvoeren en die meteen ook aan de soortgelijke jaarlijkse outsourcingsstudie van Whitelane doet denken.

"Onze studie gaat voor meer diepgang met face-to-face gesprekken. De positionering van de dienstenleveranciers gebeurt bij ons ook niet enkel op basis van 'tevredenheid', maar twee-dimensioneel: enerzijds klantentevredenheid maar anderzijds ook de lokale marktpenetratie en aanwezigheid van een dienstenleverancier en hoe breed hun dienstenpakket is in het domein", kadert Geert Hendrickx, managing director bij S-Square.

Drie trends

S-Square ziet drie grote trends uit deze studie. Om te beginnen evolueren CIO's meer en meer naar een georganiseerde multi-sourcingstrategie. Weliswaar is er nog steeds een duidelijke neiging om te consolideren naar één of enkele strategische partners, maar met dat verschil dat er een duidelijke plaats is voor nichepartijen: bijvoorbeeld rond artificial intelligence en machine learning. Daarnaast worden sommige competenties opnieuw in huis gehaald: insourcing dus. Een beweging die volgens Geert Hendrickx samenhangt met een agile manier van samenwerken waarbij business en IT nauw met elkaar omgaan.

31 van de 70 bevraagde organisaties gebruiken ondertussen agile onder eender welke vorm. "We zien een groeiende adoptie van agile, maar dat vraagt een ietwat andere, meer open en collaboratieve samenwerking tussen klant- en provider-teams, en daar zit dikwijls een leercurve op.", weet Hendrickx.

Een derde duidelijke trend is dat de overstap naar de cloud niet zo snel verloopt als soms gedacht wordt. "De transformatie van on-premise data center naar cloud gaat onvoldoende snel in ons land: minder dan 20% van de bedrijfsapplicaties draait in de cloud. Dat heeft te maken met het complexe applicatielandschap bij organisaties, maar het ligt ook deels aan de infrastructuurproviders", klinkt het. "Die slagen er onvoldoende in om klanten ook effectief te helpen met deze transformatie", meent Hendrickx.

© S-Square

Hoe zit het met de tevredenheid?

S-Square plaatst de dienstenleveranciers ook in twee 'squares': eentje voor 'applications & digital' en een andere rond 'infrastructure & cloud'. De positionering hangt af van twee assen: de klantentevredenheid en de scale/capability. Rechtsboven is - net als in soortgelijke quadranten - de plaats waar je wil zitten: tussen de 'leaders'. Aan het andere uiterste - linksonder - staan de 'low performers'. In het 'applications & digital square' zit het gemiddeld gesproken wel goed met de tevredenheid over de dienstenleveranciers. Accenture en TCS zijn de enige twee leaders. Accenture scoort zeer goed voor de consulting-mindset, het begrijpen van de business-noden en de oplossingen rond onder meer SAP en Salesforce. De sterke lokale ploeg springt er ook uit.

TCS scoort extra goed in het algemene beheer van applicaties én het marktaandeel dat het op dit gebied al heeft. Klanten loven hun 'customer first' mindset en het bewezen palmares rond oplevering.

© S-Square

In het 'infrastructure & cloud square' zijn het AtoS en HCL die als 'leaders' de dans leiden. Beide bedrijven hebben een breed portfolio van diensten in datacenter management, digital workplace en service desk. Beide kunnen ook prat gaan op sterke vaardigheden rond cloud transformation en een solide klantenbasis doorheen heel wat sectoren.

"Maar we zien ook dat de klanten niet altijd tevreden zijn met hun dienstenleveranciers", aldus Hendrickx. Met name DXC, IBM en Capgemini eindigen niet zo best. Bij IBM schort het in ieder geval niet aan de schaal of capabilities - wel integendeel, met een sterk aanbod rond hybrid cloud en RedHat en een groot marktaandeel. Het is vooral de klantentevredenheid die niet goed zit, aldus S-Square dat een soortgelijk verhaal ziet bij DXC. Bij Capgemini is het dan weer specifiek de mindere klantentevredenheid in infrastructuurdiensten die de score naar beneden haalt.

