Transparante Xiaomi-tv komt naar België

De Chinese elektronicafabrikant Xiaomi gaat de Mi Lux TV OLED Transparent Edition in de Benelux uitbrengen. Het bijzondere aan die televisie is dat het scherm compleet doorzichtig is wanneer het apparaat uitstaat.

© Xiaomi

De Mi Lux TV heeft een schermdiagonaal van 55 inch met een 4K-resolutie, oftewel ultrahoge definitie. Prijzen en een precieze leverdatum maakt het bedrijf nog niet bekend. In China kost het apparaat 50.000 renminbi, omgerekend ruim 6.400 euro.