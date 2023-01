Securityprovider Trend Micro start met een nieuwe dochteronderneming. CTOne, zoals het nieuwe bedrijf zal heten, moet zich richten op beveiliging van 5G-netwerken.

5G laat bedrijven toe om hun eigen particulier netwerk te draaien, en dat moet ook beveiligd worden, zo denkt Trend Micro. 'De 5G-netwerktechnologie heeft nieuwe mogelijkheden en toepassingen mogelijk gemaakt die een nieuwe infrastructuur voor cyberbeveiliging vereisen', zegt Eva Chen, de CEO van Trend Micro, in een persbericht.

CTOne is een incubatieproject dat als zelfstandig bedrijf op de markt wordt gezet. Het moet beveliging bieden voor applicaties in particuliere 5G-netwerkomgevingen en ook de bescherming uitbreiden van het netwerk tot het endpoint. Daarnaast moet het bedrijf ook komen met beveliging voor ORAN en edge computing. 'CTOne stelt ondernemingen in staat om particuliere 5G-netwerken te beveiligen tegen mogelijke cyberaanvallen en een hoogwaardig industrieel applicatie-ecosysteem op te bouwen. In de toekomst zullen we samenwerken met partners om de voordelen van particuliere 5G te maximaliseren met uitgebreide beveiligingsoplossingen', aldus nog Jason Huang, CEO van CTOne.

