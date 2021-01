Facebook heeft het account van president Donald Trump voor onbepaalde tijd geschorst vanwege de bestorming van het Capitool woensdag. De schorsing geldt ook voor het Instagramaccount van de president en duurt in ieder geval tot na de machtsoverdracht op 20 januari.

Mark Zuckerberg, oprichter van het sociale medium, zegt in een post op Facebook dat het bedrijf zo wil voorkomen dat Trump het platform gebruikt om op te roepen tot geweld.

"De gebeurtenissen van de afgelopen 24 uur laten duidelijk zien dat president Donald Trump van plan is om zijn resterende tijd als president te gebruiken om de vredige en wettelijke overdracht van de macht aan zijn opvolger, Joe Biden, te ondermijnen", schrijft Zuckerberg. "Zijn beslissing om zijn platform te gebruiken om de acties van zijn aanhangers rond het Capitool te vergoelijken heeft mensen in de VS en over de hele wereld terecht geschokt."

Zuckerberg schrijft verder dat Facebook Trump de laatste jaren heeft toegestaan het platform in overeenkomst met de regels te gebruiken, waarbij soms berichten werden verwijderd of voorzien van een waarschuwingslabel. Dat zou het platform hebben gedaan omdat het publiek recht heeft op alle vormen van politieke uitingen, ook als die controversieel zijn. Maar, stelt Zuckerberg, de context is op dit moment 'fundamenteel anders', waarbij het platform gebruikt wordt om een gewelddadige opstand tegen een democratisch gekozen regering aan te zwengelen.

De risico's om de president het platform nog langer te laten gebruiken zijn volgens Zuckerberg 'simpelweg te groot'. Daarom wordt de blokkering in ieder geval in stand gehouden tot de macht is overgedragen.

YouTube

De gewelddadige bestorming van het Amerikaanse Capitool lijkt overigens meerdere platformen te dwingen om na jaren van kritiek en waarschuwingen effectief in te grijpen.

Zo meldt ook YouTube op Twitter dat het valse claims over de verkiezingen veel strenger gaat aanpakken.

1. Due to the disturbing events that transpired yesterday, and given that the election results have now been certified, starting today *any* channels posting new videos with false claims in violation of our policies will now receive a strike. https://t.co/aq3AVugzL7 — YouTubeInsider (@YouTubeInsider) January 7, 2021

