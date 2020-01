De Amerikaanse president Donald Trump heeft uitgehaald naar Apple omdat het technologiebedrijf niet wil meewerken aan het ontsluiten van vergrendelde iPhones. Aanleiding is de schietpartij op een Amerikaanse marinevliegbasis waarbij een Saudische militair vorige maand drie mensen doodschoot.

De Amerikaanse minister van Justitie Barr had Apple opgeroepen de FBI te helpen met het ontgrendelen van de twee iPhones in het onderzoek. De onderzoekers hopen daarop meer informatie te vinden over de achtergronden van de schietpartij in Pensacola. Apple liet echter weten dat het geen toegang heeft tot data die op een iPhone zijn opgeslagen en vergrendeld met een wachtwoord.

"Wij helpen Apple voortdurend met handelszaken en op zoveel andere gebieden, en toch weigeren ze telefoons te ontsluiten die gebruikt zijn door moordenaars, drugsdealers en andere gewelddadige criminelen", reageerde Trump via Twitter. "Zij moeten beter hun best doen om ons geweldige land te helpen."

