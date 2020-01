De VS en Frankrijk sluiten een voorlopige 'wapenstilstand' die er kwam nadat Frankrijk besloot om techreuzen zoals Google en Amazon te belasten.

De twee landen besluiten om tot eind 2020 geen verdere tarieven op te leggen en intussen samen te werken. Frankrijk van zijn kant hoopt op een oplossing die past binnen de OESO zeggen Franse diplomaten aan Bloomberg.

Frankrijk heeft afgelopen zomer een taks van drie procent op de omzet van grote technologiebedrijven ingevoerd. Die is er vooral op gericht om grote Amerikaanse technologiebedrijven te belasten. Zij ontwijken immers veel belastingen door hun winst via landen met gunstige belastingregimes te sturen, of door de winst om te zetten in royalties waardoor er weinig te belasten valt.

Die beslissing viel niet in goede aarde in de VS waarop Trump onder meer tariefverhogingen aankondigde op Franse wijnen. De tarieven op wijn zullen er voorlopig niet komen, of de Franse GAFA-taks (belasting die vooral slaat op Google, Amazon, Facebook, Apple en andere grootmachten) nu ook wordt stilgelegd is niet duidelijk.

Dat Frankrijk de belasting heft is overigens het gevolg van een Europese discussie. Binnen de EU wordt al jaren gesproken van een gezamenlijke aanpak om te voorkomen dat grote buitenlandse technologiespelers amper belastingen betalen, maar niet alle lidstaten zijn het eens met de aanpak. Zo telt Ierland door haar gunstige belastingen vandaag heel wat Europese hoofdkwartieren van die bedrijven, wat voor flink wat jobs zorgt. Daarop besloot Frankrijk in afwachting van een Europees akkoord alvast het voortouw te nemen.

