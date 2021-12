De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft bij institutionele beleggers 1 miljard dollar opgehaald om zijn eigen sociaal medium te kunnen oprichten. Na de bestorming van het Capitool in januari door aanhangers van Trump, werd hij verbannen van Facebook, Twitter en YouTube.

'Het bedrag van 1 miljard dollar zendt een belangrijke boodschap naar de big tech-bedrijven dat censuur en politieke discriminatie moet stoppen', aldus de voormalige president. Wie achter de financiering zit, is niet bekend.

Truth Social

De 'Trump Media & Technology Group' zou graag begin volgend jaar een eigen socialmedia-app lanceren, Truth Social genaamd. Het bedrijf plant ook een beursgang en werkt daarvoor samen met Digital World Acquisition. Dat is een zogenoemde Special Purpose Acquisition Company, een lege schelp die op de beurs wordt geplaatst met als doel nadien met andere bedrijven te versmelten en die zo naar de beurs te halen.

Senator Elizabeth Warren van de Democraten vroeg al aan de Amerikaanse beurswaakhond SEC om dat partnerschap te onderzoeken op mogelijke inbreuken met de beursregelgeving. De SEC heeft nog niet gereageerd.

Trump had op het moment dat hij werd geblokkeerd meer dan 89 miljoen volgers op Twitter en 33 miljoen op Facebook.

