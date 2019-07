De Amerikaanse overheid stelt een onderzoek in naar mogelijke banden van Google met de Chinese overheid. Dat kondigt de Amerikaanse president Donald Trump op Twitter aan.

"Miljardair Peter Thiel gelooft dat Google moet worden onderzocht wegens landverraad. Hij beschuldigt Google ervan met de Chinese overheid samen te werken. Hij is een briljante kerel die dit onderwerp beter kent dan wie dan ook", zo liet Trump op Twitter weten.

De in Duitsland geboren Amerikaan Thiel is vooral bekend als mede-oprichter van betalingsdienst PayPal. De Trump-aanhanger stipte zondag in een speech in Washington aan dat Google een contract met de Amerikaanse overheid liet aflopen, terwijl de technologiegigant nauw samenwerkt met China aan manieren om zijn zoekmachine weer in het Aziatische land in de lucht te krijgen.

Ook zei de bekende techondernemer dat de technologie voor kunstmatige intelligentie waar Google aan werkt in potentie een "militair wapen" is. Hij drong er vervolgens op aan dat de FBI of de CIA bekijkt of Google is geïnfiltreerd door buitenlandse inlichtingendiensten. Google liet weten niet samen te werken met defensie in China, maar wilde verder niet reageren.

De bijeenkomst waar Thiel zijn toespraak gaf werd bezocht door veel Trump-fans. De steun van Thiel gaf Trump bij zijn verkiezingscampagne in 2016 enige vorm van krediet in Silicon Valley, waar veel van de belangrijkste techbedrijven zich bevinden.