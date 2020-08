De Amerikaanse president Donald Trump heeft een presidentieel besluit ondertekend dat alle Amerikaanse financiële transacties met de Chinese giganten ByteDance en TenCent over 45 dagen verbiedt.

Het nieuwe presidentieel besluit verbiedt vanaf 20 september Amerikanen om nog 'transacties' uit te voeren met ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, en Tencent, het Chinese moederbedrijf van WeChat.

Volgens Trump betekent de populaire video-app TikTok een gevaar voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, omdat de Chinese overheid allerhande gegevens zou kunnen bemachtigen van de talloze Amerikaanse TikTok-gebruikers. "Door die dataverzameling dreigt de Chinese communistische partij toegang te krijgen tot persoonlijke informatie van Amerikanen", klinkt het in het besluit.

Het verbod geldt ook voor WeChat, een socialemedia-app van de Chinese technologiegroep Tencent. Ook die app "zamelt grote hoeveelheden informatie in van gebruikers", aldus het besluit.

De Amerikaanse president heeft het al langer op TikTok gemunt, maar de uitbreiding naar Tencent is nieuw, en even werd gevreesd dat dit gevolgen zou hebben voor Amerikaanse gamers. Tencent is namelijk 's werelds grootste gamebedrijf. De holding is eigenaar van een hele reeks uitgevers, waaronder Riot Games, uitgever van League of Legends. Misschien nog iets lastiger voor thuiszittende tieners: Tencent heeft een aandeel van 40% in Epic Games, de uitgever van het ontzettend populaire Fortnite. Het heeft kleinere aandelen in gamebedrijven Ubisoft en Blizzard, maar ook in autobouwer Tesla en dat andere sociale platform voor tieners: Snapchat.

Het Witte Huis heeft ondertussen verduidelijkt dat het verbod alleen geldt voor WeChat. Hoe het decreet exact zal worden toegepast, is nog niet duidelijk.

Het nieuwe presidentieel besluit verbiedt vanaf 20 september Amerikanen om nog 'transacties' uit te voeren met ByteDance, het moederbedrijf van TikTok, en Tencent, het Chinese moederbedrijf van WeChat. Volgens Trump betekent de populaire video-app TikTok een gevaar voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten, omdat de Chinese overheid allerhande gegevens zou kunnen bemachtigen van de talloze Amerikaanse TikTok-gebruikers. "Door die dataverzameling dreigt de Chinese communistische partij toegang te krijgen tot persoonlijke informatie van Amerikanen", klinkt het in het besluit. Het verbod geldt ook voor WeChat, een socialemedia-app van de Chinese technologiegroep Tencent. Ook die app "zamelt grote hoeveelheden informatie in van gebruikers", aldus het besluit. De Amerikaanse president heeft het al langer op TikTok gemunt, maar de uitbreiding naar Tencent is nieuw, en even werd gevreesd dat dit gevolgen zou hebben voor Amerikaanse gamers. Tencent is namelijk 's werelds grootste gamebedrijf. De holding is eigenaar van een hele reeks uitgevers, waaronder Riot Games, uitgever van League of Legends. Misschien nog iets lastiger voor thuiszittende tieners: Tencent heeft een aandeel van 40% in Epic Games, de uitgever van het ontzettend populaire Fortnite. Het heeft kleinere aandelen in gamebedrijven Ubisoft en Blizzard, maar ook in autobouwer Tesla en dat andere sociale platform voor tieners: Snapchat. Het Witte Huis heeft ondertussen verduidelijkt dat het verbod alleen geldt voor WeChat. Hoe het decreet exact zal worden toegepast, is nog niet duidelijk.