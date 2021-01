Anthony Levandowski krijgt gratie van aftredend president Trump. De man stal 14.000 documenten rond de ontwikkeling van zelfrijdende wagens.

Levandowski werkte voor Google bij de afdeling die zelfrijdende wagens ontwikkelt, vandaag onder de naam Waymo. Hij stapte over naar Otto, dat zelfrijdende trucks maakt en werd overgenomen door Uber. Maar vlak voor zijn vertrek nam hij meer dan veertienduizend documenten mee over de ontwikkeling, de productdesigns en andere plannen rond de zelfrijdende wagens van Google.

Levandowski werd deze zomer tot achttien maanden cel veroordeeld, hetzij met onbeperkt uitstel. Maar krijgt nu gratie van Donald Trump die op zijn laatste werkdag de misdaden van 72 mensen schrapt. De bekendste zijn rapper Lil Wayne (verboden wapenbezit) en Trumps voormalig strategisch hoofd en oprichter van het extreemrechtse Breitbart, Steve Bannon, die onder meer werd beschuldigd van fraude met donorgelden om de beruchte muur met Mexico te bouwen.

Het Witte Huis zegt in een verklaring dat de gratie wordt gesteund door heel wat mensen uit de sector. Onder meer Peter Thiel, de man die het controversiële dataminingbedrijf Palantir mee oprichtte. Zij wijzen op de talenten van Levandowski en dat hij zijn capaciteiten voortaan voor positieve doeleinden zal gebruiken.

Er woedt momenteel nog wel een juridische strijd voor Levandowski en Uber. De man stelt Uber verantwoordelijk voor de 179 miljoen dollar die hij moet betalen aan Google. In een tweede klacht stelt hij dat Uber hem miljarden schuldig is omwille van verloren waarde in de overname van Otto door Uber.

