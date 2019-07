is redacteur bij Data News

Goed nieuws voor Huawei. Amerikaanse toeleveranciers mogen opnieuw technologie en onderdelen verkopen aan het bedrijf. Al is de handelsoorlog met China nog niet van de baan.

De Amerikaanse president Donald Trump verklaarde dit weekend op de G20 in Japan dat Amerikaanse bedrijven opnieuw materiaal en technologie aan Huawei mogen verkopen, zo lang ze geen "groot nationaal urgent probleem" vormen.

De VS beschuldigt Huawei al jaren van spionage namens de Chinese overheid, iets waar het nog nooit bewijs voor op tafel legde. De laatste maanden lag de focus vooral op de handelsoorlog met China waardoor Amerikaanse bedrijven plots geen technologie meer mochten verkopen aan Chinese bedrijven.

Hierdoor kon Huawei, momenteel de tweede grootste smartphonemaker ter wereld, geen toegang krijgen tot een volwaardige versie van Google Android voor haar telefoons. Dat zorgde op zijn beurt voor veel onwetendheid. Zo was er geen garantie of nieuwe en bestaande toestellen zouden draaien op Android of nieuwe updates zouden krijgen.

De versoepeling komt er nadat Trump met de Chinese president Xi Jinping sprak over de handelsoorlog tussen beide landen. Die is nog niet voorbij. Al wordt er wel opnieuw gesproken tussen beide landen.

Volgens CNN gaf Trump aan dat de bocht is ingegeven door Amerikaanse technologiebedrijven zelf. Voorlopig lijkt het voornaamste probleem van Huawei daarmee van de baan en kan het bedrijf toestellen op Android, en met Amerikaanse onderdelen, blijven maken en verkopen.