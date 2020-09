De Amerikaanse president Donald Trump wil de deadline voor het Chinese bedrijf ByteDance om de Amerikaanse tak van TikTok te verkopen niet verlengen. Dat heeft hij donderdag in Washington gezegd. 'Het wordt gesloten of ze verkopen het', zo zei Trump

TikTok is van het Chinese bedrijf Bytedance. Trump bestempelde de video-app als een veiligheidsrisico omdat beveiligingsrisico omdat de Chinese autoriteiten via de app toegang zou kunne krijgen tot de gegevens van Amerikanen. Na 15 september wordt de filmpjesapp verboden in de Verenigde Staten.

Donderdag meldde persbureau Bloomberg dat ByteDance wellicht de deadline van 15 september niet zal halen. Nieuwe Chinese regelgeving heeft geleid tot vertraging bij de onderhandelingen over een overname.

Nu blijkt dat president Trump niet van plan is de deadline te verlengen. 'Het wordt gesloten of ze verkopen het', zei Trump tegen verslaggevers voordat hij naar Michigan vertrok.

