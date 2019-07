De Amerikaanse president Donald Trump wil onderzoek uitvoeren naar het Franse belastingplan voor grote techbedrijven. Mogelijk gebruikt de Amerikaan de bevindingen van het onderzoek om tegenmaatregelen tegen Frankrijk te nemen. Dat meldden bronnen aan persbureau Bloomberg.

Frankrijk wil dat ondernemingen als Google, Apple, Facebook en Amazon meer belasting betalen. De bedrijven vestigen zich nu in fiscaal aantrekkelijke landen als Ierland en Luxemburg terwijl ze enorme omzetten draaien in andere lidstaten. Dat is tegen het zere been van Parijs.

Volgens de bronnen zouden de Verenigde Staten kunnen beslissen om als tegenmaatregel tarieven op Franse producten in te stellen. Ook zou Frankrijk met handelsbeperkingen te maken kunnen krijgen.