Donald Trump heeft maandag gezegd dat hij zou toestaan dat Microsoft of een ander groot Amerikaans bedrijf de app Tiktok koopt. Maar hij dreigt er wel nog altijd mee de app te verbieden in de Verenigde Staten, als die tegen 15 september niet overgenomen wordt van de Chinese internetgigant ByteDance.

Tijdens een persconferentie in het Witte Huis zei Trump dat de app verkocht moet worden aan een 'veilig' Amerikaans bedrijf. Hij wil ook dat de Amerikaanse schatkist verdient aan de overname, en gaf toe dat het merk TikTok door zijn populariteit van grote waarde is.

TikTok, waarop gebruikers korte filmpjes kunnen plaatsen, is vooral erg geliefd bij tieners. Maar Washington wantrouwt de app momenteel, omdat het vreest dat ByteDance hiermee informatie over Amerikaanse burgers doorspeelt aan de Chinese overheid. Het Amerikaanse leger heeft het gebruik van TikTok verboden.

Vorige week dreigde Trump er nog mee TikTok te verbieden, en gaf hij aan niet happig te zijn op een Amerikaanse overname. Maar zondag bevestigde Microsoft dat het gesprekken voert met TikTok, nadat Trump daarvoor groen licht had gegeven. (Belga)

Tijdens een persconferentie in het Witte Huis zei Trump dat de app verkocht moet worden aan een 'veilig' Amerikaans bedrijf. Hij wil ook dat de Amerikaanse schatkist verdient aan de overname, en gaf toe dat het merk TikTok door zijn populariteit van grote waarde is. TikTok, waarop gebruikers korte filmpjes kunnen plaatsen, is vooral erg geliefd bij tieners. Maar Washington wantrouwt de app momenteel, omdat het vreest dat ByteDance hiermee informatie over Amerikaanse burgers doorspeelt aan de Chinese overheid. Het Amerikaanse leger heeft het gebruik van TikTok verboden. Vorige week dreigde Trump er nog mee TikTok te verbieden, en gaf hij aan niet happig te zijn op een Amerikaanse overname. Maar zondag bevestigde Microsoft dat het gesprekken voert met TikTok, nadat Trump daarvoor groen licht had gegeven. (Belga)