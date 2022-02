Het nieuwe sociale netwerk van Donald Trump, 'Truth Social', wordt deze week geleidelijk ingevoerd en zal naar verwachting eind maart volledig operationeel zijn. Het netwerk komt er als antwoord op de ban van de ex-president op onder meer Twitter.

'We gaan deze week beginnen met het openstellen van de app voor mensen op Apple', aldus Devin Nunes, hoofd van Trump Media & Technology Group, het moederbedrijf van het nieuwe netwerk, tijdens een interview met Fox News. 'Ik denk dat we tegen eind maart volledig operationeel zijn, althans in de VS.'

'Truth Social' werd door Trump gepresenteerd als een alternatief voor Facebook, Twitter en YouTube, waarvan hij na de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar werd geweerd. De app zou naar verluidt vandaag/maandag beschikbaar zijn.

'De tijd voor de waarheid is aangebroken', tweette Donald Trump Jr. vorige week nog. Hij plaatste ook een foto van zijn vader op het netwerk met de boodschap: 'maak u klaar, uw favoriete president zal u spoedig verwelkomen.'

'We gaan deze week beginnen met het openstellen van de app voor mensen op Apple', aldus Devin Nunes, hoofd van Trump Media & Technology Group, het moederbedrijf van het nieuwe netwerk, tijdens een interview met Fox News. 'Ik denk dat we tegen eind maart volledig operationeel zijn, althans in de VS.' 'Truth Social' werd door Trump gepresenteerd als een alternatief voor Facebook, Twitter en YouTube, waarvan hij na de bestorming van het Capitool op 6 januari vorig jaar werd geweerd. De app zou naar verluidt vandaag/maandag beschikbaar zijn.'De tijd voor de waarheid is aangebroken', tweette Donald Trump Jr. vorige week nog. Hij plaatste ook een foto van zijn vader op het netwerk met de boodschap: 'maak u klaar, uw favoriete president zal u spoedig verwelkomen.'