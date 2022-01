De Gentse scale-up TrustBuilder is overgenomen door inWebo Group: een Franse specialist in Identity & Access Management (IAM).

Het Franse inWebo Technologies - gespecialiseerd in multifactor authenticatie - en de Customer Identity en Access Management oplossingen van het Belgische TrustBuilder worden na de overname samen ondergebracht in de inWebo Group. Die groep werd opgericht in april 2021 toen Essling Expansion, het groeifonds van Essling Capital, een Franse onafhankelijke vermogensbeheerder die meer dan €1,2 miljard beheert en adviseert, de reorganisatie leidde van inWebo Technologies, samen met minderheidsinvesteerders Bpifrance en Entrepreneur Invest.

Met Essling als meerderheidsaandeelhouder van het bedrijf en Olivier Perroquin als President, zette inWebo Group zijn plan in gang om een wereldwijd cybersecurity SaaS-platform uit te bouwen dat zich richt op digitale identiteit, toegangsbeheer en gegevensbescherming voor klanten in Europa en daarbuiten via een buy-and-build strategie.

Met de overname van TrustBuilder - voor een niet nader genoemd bedrag - telt de inWebo Group nu dus twee bedrijven. 'Onderdeel worden van inWebo Group creëert enorme kansen voor TrustBuilder en onze klanten', zegt Frank Hamerlinck, CEO van TrustBuilder waarvan het team aan boord blijft. Ook de naam blijft behouden. Hamerlinck was eerder ook medeoprichter van SaaS-bedrijf Porthus - in 2010 overgenomen door Descartes - en van NG Data. Frank Hamerlinck blijft CEO van TrustBuilder en wordt ook lid van het executive team van inWebo Group.

