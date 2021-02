Het reviewplatform Trustpilot heeft vorig jaar ruim 2,2 miljoen nepreviews van het platform gehaald. Het bedrijf zegt extra maatregelen te hebben genomen om te voorkomen dat consumenten onechte beoordelingen op de website achterlaten.

Van de 2,2 miljoen nepreviews zijn er ruim 1,5 miljoen automatisch verwijderd door fraudedetectiesoftware. In totaal maakten de neprecensies bijna 6 procent uit van het totale aantal beoordelingen dat in 2020 werd geplaatst. Daarbij heeft Trustpilot bijna 40.000 waarschuwingen gegeven en zijn er meer dan 120 contracten met bedrijven beëindigd.

De vijand

Volgens Peter Mühlmann, de oprichter en directeur van Trustpilot, heeft de populariteit van onlinereviews consumenten het vertrouwen gegeven om meer online te kopen. 'Fake reviews en desinformatie zijn de vijand. We zullen dan ook alles blijven doen wat in onze macht ligt om te voorkomen dat consumenten worden misleid', stelt hij.

