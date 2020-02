De Tsjechische privacytoezichthouder start een onderzoek nadat bekend raakte dat surfgedrag van gebruikers werd doorverkocht aan derde partijen.

Dit meldt de toezichthouder in een verklaring op haar website. Avast kwam in januari in opspraak nadat onderzoek van Motherboard en PCMag uitwees dat Avast via zijn dochteronderneming Jumpshot gegevens van gebruikers doorverkocht aan derde partijen. Deze gegevens werden ook wel 'All Click Feeds' genoemd en geven gedetailleerd inzicht in het surfgedrag van gebruikers. Zo is onder meer te achterhalen welke websites een bezoeker heeft bezocht.

Avast: 'AVG niet overtreden'

Avast CEO Ondrej Vicek bood eerder in een blogpost zijn excuses aan voor de werkwijze. Vicek kondigde aan per direct de activiteiten van Jumpshot te staken en het bedrijf op te heffen. Ook schrijft de CEO dat 'zowel Avast als Jumpshot zichzelf hebben toegewijd aan 100% GDPR compliance'.

"Op dit moment verzamelen we informatie over de zaak. Er bestaat een vermoeden van en serieuze en omvangrijke schending van de bescherming van gebruikers hun persoonlijke data. Op basis van de bevindingen nemen we verdere stappen, waarover we het publiek tegen die tijd informeren", zegt Ivana Janu, voorzitter van de Czech Office for Personal Data Protection.

In samenwerking met Dutch IT-Channel.

Dit meldt de toezichthouder in een verklaring op haar website. Avast kwam in januari in opspraak nadat onderzoek van Motherboard en PCMag uitwees dat Avast via zijn dochteronderneming Jumpshot gegevens van gebruikers doorverkocht aan derde partijen. Deze gegevens werden ook wel 'All Click Feeds' genoemd en geven gedetailleerd inzicht in het surfgedrag van gebruikers. Zo is onder meer te achterhalen welke websites een bezoeker heeft bezocht.Avast: 'AVG niet overtreden'Avast CEO Ondrej Vicek bood eerder in een blogpost zijn excuses aan voor de werkwijze. Vicek kondigde aan per direct de activiteiten van Jumpshot te staken en het bedrijf op te heffen. Ook schrijft de CEO dat 'zowel Avast als Jumpshot zichzelf hebben toegewijd aan 100% GDPR compliance'."Op dit moment verzamelen we informatie over de zaak. Er bestaat een vermoeden van en serieuze en omvangrijke schending van de bescherming van gebruikers hun persoonlijke data. Op basis van de bevindingen nemen we verdere stappen, waarover we het publiek tegen die tijd informeren", zegt Ivana Janu, voorzitter van de Czech Office for Personal Data Protection.In samenwerking met Dutch IT-Channel.