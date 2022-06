TSMC, de grootste chipfabrikant ter wereld, zegt dat het geen concrete plannen heeft om in Europa een nieuwe fabriek te bouwen. In de VS loopt het prijskaartje van die plannen intussen op.

TSMC maakt chips voor andere chipverkopers zoals AMD of Nvidia. De afgelopen dagen waren er handelsgesprekken tussen Taiwan, thuisland van het bedrijf, en de Europese Unie waarbij Taiwan aangaf een vertrouwde partner van Europa te willen blijven. Het chiptekort en meer samenwerking daar stond ook op de agenda. Europa wil tegen 2030 de chipproductie op eigen grondgebied stevig opkrikken en kon daarvoor onder meer al investeringen van Intel aantrekken.

Maar bij TSMC mondt dat voorlopig nog niet uit in concrete plannen, meldt Reuters. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering liet het bedrijf verstaan dat er momenteel niets wordt uitgesloten, maar dat er ook geen concrete plannen zijn. Vorig jaar werd nog gekeken naar een mogelijke site in Duitsland, maar dat plan is intussen niet concreter geworden.

In de VS heeft TSMC intussen, in 2020, wel een uitbreiding aangekondigd, samen Sony investeert het daar 12 miljard dollar in een nieuwe chipfabriek in Arizona. Verder op de aandeelhoudersvergadering klonk het dat de kosten daarvoor wel oplopen, maar niet onoverkoombaar zijn.

