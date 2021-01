Chipfabrikant TSMC, die onder meer chips maakt voor AMD, Nvidia en Qualcomm, zegt dat het dit jaar de eerste chips op 3 nanometer gaat produceren. Dat betekent performantere en zuinigere chips.

TSMC is een Taiwanese fabrikant die voor verschillende grote technologiebedrijven chips produceert. In een telefoongesprek met analisten over de kwartaalresultaten zei het bedrijf dat het dit jaar met 3 nanometer productie wil beginnen. De massaproductie zou tegen de tweedehelft van 2022 op gang komen.

Dat is goed nieuws voor elektronicafabrikanten en hun klanten. Volgens TSMC is er ten opzichte van een 5 nanometer productieproces een logic density winst tot zeventig procent, hebben zulke chips 15 procent betere prestaties en tot dertig procent minder stroomverbruik.

Een processor bestaat uit miljoenen, vandaag zelfs miljarden, kleine transistors. Hoe kleiner het productieproces, hoe meer transistors er passen op een chip, en hoe minder energie er nodig is om die allemaal te laten werken. Door dat proces elke paar jaar kleiner te maken, worden chips (cpu's, gpu's en andere elektronische werkpaarden) dus beter.

Ter vergelijking: rond 2010 werden chips nog op 45 of 32 nanometer gemaakt. AMD's nieuwste chips zitten op 7 nanometer. De Galaxy S21 die Samsung gisteren aankondigde gebruikt 5 nanometer.

TSMC kondigt het nieuwe productieproces aan gelijk met uitstekende resultaten. De nettowinst in het vierde kwartaal was 5 miljard dollar op een omzet van 12,68 miljard dollar, een omzetstijging van 22 procent op jaarbasis.

Voor het volledige jaar 2020 haalt het bedrijf een omzet van 45,5 miljard dollar en een nettowinst van 17,6 miljard dollar. Dat is 31,4 procent meer omzet en 50 procent meer winst, onder meer dankzij de afname van chips op het huidige 5 nanometer proces.

Het bedrijf zal dit jaar 25-28 miljard dollar investeren, een pak meer dan de 17,2 miljard dollar van afgelopen jaar. Een groot deel van die investering gaat naar de aangekondigde chipfabrik in de Amerikaanse staat Arizona.

Maar het is voor TSMC ook lastig balanceren omdat het zowel aan Amerikaanse spelers (Nvidia, AMD) als Chinese spelers (Huawei) levert. Met een fabriek op Amerikaans grondgebied zijn de Amerikanen blij met lokale economische activiteit, en weet TSMC dat het vrij is van importheffingen voor die markt. Tegelijk wil het bedrijf ook in China produceren voor Huawei. Ook dat ligt gevoelig want TSMC is Taiwanees, een land dat China niet erkend als land, maar nog steeds beschouwd als een opstandige provincie.

