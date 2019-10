In de aanloop naar CIO of the Year leggen we onze drie genomineerden deze week drie vragen voor die het u makkelijker moeten maken om uw keuze te maken. Vandaag is Filip Michiels (TUI) aan de beurt.

1. Wat zijn de grootste uitdagingen voor uw IT-afdeling?

Vanwege de toenemende digitalisering komt de USP van reisbedrijven zoals TUI zwaar onder druk te staan. Waar wij vroeger de unieke one-stop-shop waren voor een end-to-end reisavontuur (vervoer, verblijf, excursies,...), is het door de intrede van het internet voor de klant veel makkelijker geworden om alles zelf te gaan organiseren. Hierdoor moet ons bedrijf zich nog veel meer richten op de individuele noden van elke klant, en het aanbod veel flexibeler en uiterst toegankelijk gaan maken. Technologie is key om dit zo klantvriendelijk mogelijk te doen, zowel online als offline. Voor elke klant - of deze nu een vliegticket, een cruisetocht, een all-in vakantie of een hotelovernachting wil boeken - moet TUI dé referentie zijn waar hij exact dat gepersonaliseerde aanbod vindt. Dit kan alleen door optimale inzet van hedendaagse technologie.

2. Op welke verwezenlijkingen van uw IT-team bent u zelf het meeste fier?

Elke realisatie waarin onze 400 IT-medewerkers in België, Nederland, Frankrijk en de nearshore facility in Spanje, samenwerken met hun collega's om oplossingen te brengen die onze klanten een onvergetelijke reiservaring helpen bezorgen, is een reden om fier op te zijn. Ik hou ervan mensen te faciliteren en opportuniteiten te bieden, waarbij ze zowel op technisch als menselijk vlak kunnen ontwikkelen en groeien, terwijl ze de business van TUI actief ondersteunen.

Meer specifiek zijn we er binnen onze regio in geslaagd binnen het grotere geheel van TUI Group een voorname rol te spelen om enkele cruciale IT-services en -producten te ontwikkelen. Niet alleen voor onze klanten in de eigen regio, maar voor alle TUI-klanten in de hele wereld.

3. Wat verlangt het bedrijf van u als CIO?

Als CIO ben ik het IT-gezicht in het bedrijf. IT moet binnen én buiten het bedrijf aanzien worden als een gekende, betrouwbare business partner die een kwaliteitsvolle en voorspelbare dienstverlening levert. Gezien de complexiteit van onze activiteiten en de samenstelling van ons bedrijf uit historisch verschillende spelers, is dit geen evidente opdracht. Bovendien moet deze service niet enkel reactief worden aangeboden, maar moeten wij ook een voortrekkersrol spelen om innovatieve producten en diensten voor te stellen die onze collega's en klanten ongekende mogelijkheden gaan bieden.

Ik moet er als CIO ook over waken dat ik een aangename en uitdagende werkomgeving voor onze IT-collega's creëer, waarbij ze zich kunnen ontplooien, continu kunnen leren en een goede work-life balance vinden, waardoor ze zich met plezier blijven inspannen en inzetten ten dienste van onze interne en externe klanten. Op die manier probeer ik ook aan te tonen dat TUI een interessante werkplek kan zijn voor elke IT-professional die een mooie uitdaging zoekt.