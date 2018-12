Tumblr verbant expliciet materiaal

Tumblr is een populair blogplatform dat onder meer wordt gebruikt door visuele artiesten, die er vrij makkelijk een publiek kunnen vinden. De site heeft gebruikers tot nu toe vrij gelaten in het posten van 'volwassen' inhoud gaande van naaktheid tot pornografisch materiaal. Dat verandert binnen een tweetal weken.

Vanaf 17 december wordt nieuwe erotische inhoud automatisch gemarkeerd en verwijderd. Bestaande posts worden in eerste instantie automatisch privé gezet, waardoor ze niet langer kunnen gedeeld worden, zij zullen later ook verwijderd worden. Erotisch materiaal werd al langer uit de zoekopdrachten gefilterd.

Onder het nieuwe beleid worden menselijke geslachtsdelen, 'vrouwelijk gepresenteerde tepels' (vermoed wordt dat mannenborsten nog wel mogen) en seksuele handelingen verbannen en dit zowel als video, GIF, foto of illustratie. De site maakt wel een uitzondering voor naakte klassieke beelden, politieke protesten met naaktheid en foto's van borstvoeding of vlak na een geboorte.

Tumblr gaat hiervoor kunstmatige intelligentie gebruiken, en geeft zelf grif toe dat die niet altijd juist zal zijn. Eerdere experimenten met een automatische 'volwassen' filter waren geen groot suces. Op Twitter delen verschillende mensen momenteel afbeeldingen die Tumblr foutief als 'expliciet' heeft gemarkeerd. Tegelijk geven veel gebruikers aan dat de site hierdoor grotendeels zal leeglopen.

Porn bots en App Store

Het beleid lijkt een paniekreactie op een voorval twee weken geleden, toen de tumblr-app uit Apple's App Store werd gebannen omdat het pedofiel materiaal zou bevatten. De site wordt dan ook al jaren geplaagd door zogeheten 'porn bots', accounts die het systeem gebruiken om volk naar sekssites te lokken. Ze zou ook onderdak bieden aan gemeenschappen van racistische en pedofiele aard, die lang aan de minimale moderering konden ontsnappen. Het voorbije jaar heeft tumblr die moderering al verstrengd. Sinds de zomer treedt de site naar eigen zeggen strenger op tegen hate speech, posts die schietpartijen op school verheerlijken en wraakporno. Nu is het dus de beurt aan naakt.

Veel gebruikers zeggen de site te zullen verlaten en bij momenten lijkt tumblr nu op een adressenboek van postjes waarin iedereen zijn Instagram- en Twitter-accounts oplijst om elkaar te kunnen vinden. Of het ook echt zo'n vaart loopt, is nog niet duidelijk. Alternatieven zijn namelijk schaars. Instagram en Twitter zijn vluchtiger, met minder mogelijkheden. Sites als Dreamwidth en Pillowfort, opgevat als sociale blogsites of vriendelijker alternatieven voor tumblr, zijn voorlopig bijzonder klein of, in het geval van Pillowfort, technisch nog in beta.

Tumblr bestaat sinds 2007 en is sinds enkele jaren in handen van Yahoo. Maar Yahoo is sinds de zomer van 2017 in handen van Verizon (via diens dochter Oath).