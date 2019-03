Tumblr verliest meer dan 100 miljoen gebruikers na pornoban

Tumblr lijkt zijn pornoban duur te bekopen. Wereldwijd verkeer aan de site lag in december vorig jaar nog 521 miljoen, en daalde tegen februari van dit jaar tot 370 miljoen, volgens webanalysebedrijf Similarweb. Een tweede analysebedrijf, Statista heeft het dan weer over 437 miljoen unieke gebruikers in januari, tegenover 642 miljoen gebruikers in juli 2018.

Tumblr's beruchte 'pornoban' lijkt een van de oorzaken van deze daling te zijn. Met de ban werden expliciete postjes verwijderd van het platform, waaronder porno, geslachtsdelen en 'vrouwelijk gepresenteerde tepels'. De ban wordt via automatische filters geregeld die, zeker in de eerste weken, niet erg accuraat werkten. Zo zou er nog altijd porno te vinden zijn op het netwerk, maar zijn veel beelden en tekeningen met rozige en oranje-achtige kleuren ondertussen wel verdwenen.

De site heeft met de ban dus een deel vertrouwen kwijtgespeeld, maar het lijkt ook een van zijn unieke gebruiksdoeleinden te hebben onderschat. Tumblr werd door veel mensen gebruikt om expliciete beelden en verhalen te delen, vaak van het soort dat je niet op traditionele pornosites vindt. Zo had de site bijvoorbeeld een prominente LGBT+ gemeenschap, waarin er over verschillende aspecten van seksualiteit gesproken kon worden.