Het is vanaf eind deze maand niet langer toegelaten om in Turkije aankopen te doen met cryptomunten. De Turkse centrale bank waarschuwt voor misbruik.

CBRT, de Turkse centrale bank, bant (als betaalmiddel) cryptomunten en anderen digitale assets die gebaseerd zijn op distributed ledger technologie. Betaaldiensten mogen ook geen diensten ontwikkelen op basis van de technologie als cryptomunten direct of indirect worden ingezet als betaalmiddel.

Als reden noemt de regulator de risico's rond cryptomunten. Net omdat ze niet gereguleerd zijn. 'Het wordt aanzien dat hun gebruik in betalingen kan zorgen voor onherstelbare verliezen voor de partijen betrokken bij de transactie door deze factoren. Ze bevatten elementen die het vertrouwen in methoden en instrumenten van huidige betalingen kan ondermijnen.' Klinkt het in een verklaring die Reuters kon inkijken.

Cryptomunten zijn in opmars in het land, deels door de zwakke Turkse lire. Mogelijk heeft die trend er voor gezorgd dat de centrale bank wil voorkomen dat virtuele munten populairder worden dan de eigen munt.

De beperking wordt nu bekendgemaakt maar gaat pas formeel in op 30 april. Reuters merkt op dat Bitcoin door de aankondiging licht daalde, maar de bekendste cryptomunt is momenteel nog steeds meer dan zestigduizend dollar waard.

