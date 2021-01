In Turkije mogen geen advertenties meer geplaatst worden via de platformen van Twitter, Periscope en Pinterest. Het verbod heeft te maken met een omstreden communicatiewet.

De Turkse informatie- en communicatiewaakhond legde een reclameverbod op aan bedrijven in het kader van een omstreden wet rond sociale mediagebruik. Volgens critici geeft die wet de regering de macht om kritische burgers de mond te snoeren.

De nieuwe wet werd in juli al aangenomen, maar de besluiten zijn dinsdag gepubliceerd in het Turkse Staatscourant. Ze stelt Turkse autoriteiten in de mogelijkheid content op sociale media te laten verwijderen. Voordien moest de regering de toegang tot de site blokkeren als er sprake was van posts die hen niet dienden.

Geen overheidskritiek

De beslissing betekent dat de sociale mediakanalen reclame-inkomsten mislopen. "De uitvoering van deze maatregel zal zorgvuldig worden gecontroleerd door onze instellingen", klinkt het bij de Turkse vicepremier van Transport en Infrastructuur op Twitter. Zo zullen er boetes volgen als de wet niet wordt nageleefd en worden bedrijven die zich niet aan de regels houden flink beperkt in hun toegankelijkheid tot het net, waarmee eigenlijk de toegang wordt geblokkeerd. Eerder werden aan Facebook, YouTube en Twitter ook al eens boetes uitgedeeld voor het niet naleven van de wetten rond sociale media in Turkije.

Om de naleving te handhaven, zijn de sociale mediabedrijven nu verplicht een vertegenwoordiger in het land aan te duiden. Facebook liet maandag weten aan de eis te voldoen, YouTube deed dat vorige maand ook al. Volgens critici stelt de nieuwe wet de Turkse regering in staat om kritische burgers in binnen- en buitenland de mond te snoeren. Sociale media zijn namelijk een toevluchtsoord voor Turken, want de reguliere media is stevig in handen van de overheid.

