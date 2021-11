Consumenten in Turkije kunnen voorlopig geen Apple-producten kopen via de officiële kanalen van het fruitmerk - niet via de webwinkel noch via de fysieke Stores. Het besluit lijkt te maken te hebben met de enorme inflatie van de Turkse lira de voorbije dagen, maar er zijn ook bronnen die melden dat het louter om een voorraadprobleem gaat.

Op het eerste gezicht lijkt er niks aan de hand als je de Turkse Apple Online Store bezoekt: alle producten worden als vanouds geëtaleerd, en je kunt ook gewoon een nieuwe iMac, iPhone of ander product bestellen. Dat wil zeggen: je kan het toestel selecteren en tot in detail configureren. Maar wanneer je het apparaat in het winkelmandje wil plaatsen, dan blijkt dat onmogelijk.

Vrije val

Volgens techsite MacReports heeft Apple de webwinkel 'gesloten' doordat de Turkse lira de voorbije dagen in vrije val is geraakt. Eén lira is vandaag nog maar 0,075 euro waard, begin deze maand was dat nog 0,09 euro. Apple zou daardoor heel wat winst mislopen op de toestellen.

Ook in de drie fysieke winkels die Apple in Turkije heeft, allemaal in Istanboel, zouden de klanten tijdelijk geen producten kunnen kopen. MacReports meldt dat het winkelpersoneel bezoekers vertelt dat 'de verkoop hervat zal worden zodra de Turkse economie zich herstelt'. De site beschikt ook over foto's waarop lange rijen wachtenden te zien zijn bij de ingang van een Apple Store, en stelde bij een eigen bezoek aan een winkel vast dat de meeste klanten onverrichter zake worden weggestuurd. In de desbetreffende winkel zouden enkel nog wat AirPods-modellen te koop zijn, aldus MacReports.

Er zijn echter ook bronnen die melden dat 'er wel degelijk producten worden verkocht' in de Turkse Apple Stores, en die stellen dat de berichtgeving van MacReports uit de lucht is gegrepen. Over de situatie in de fysieke winkels mag dan enige onduidelijkheid bestaan, Apple-producten kopen via de Turkse webwinkel is op het moment van schrijven sowieso onmogelijk, stelde ook onze eigen redactie vast.

Op het eerste gezicht lijkt er niks aan de hand als je de Turkse Apple Online Store bezoekt: alle producten worden als vanouds geëtaleerd, en je kunt ook gewoon een nieuwe iMac, iPhone of ander product bestellen. Dat wil zeggen: je kan het toestel selecteren en tot in detail configureren. Maar wanneer je het apparaat in het winkelmandje wil plaatsen, dan blijkt dat onmogelijk.Volgens techsite MacReports heeft Apple de webwinkel 'gesloten' doordat de Turkse lira de voorbije dagen in vrije val is geraakt. Eén lira is vandaag nog maar 0,075 euro waard, begin deze maand was dat nog 0,09 euro. Apple zou daardoor heel wat winst mislopen op de toestellen.Ook in de drie fysieke winkels die Apple in Turkije heeft, allemaal in Istanboel, zouden de klanten tijdelijk geen producten kunnen kopen. MacReports meldt dat het winkelpersoneel bezoekers vertelt dat 'de verkoop hervat zal worden zodra de Turkse economie zich herstelt'. De site beschikt ook over foto's waarop lange rijen wachtenden te zien zijn bij de ingang van een Apple Store, en stelde bij een eigen bezoek aan een winkel vast dat de meeste klanten onverrichter zake worden weggestuurd. In de desbetreffende winkel zouden enkel nog wat AirPods-modellen te koop zijn, aldus MacReports.Er zijn echter ook bronnen die melden dat 'er wel degelijk producten worden verkocht' in de Turkse Apple Stores, en die stellen dat de berichtgeving van MacReports uit de lucht is gegrepen. Over de situatie in de fysieke winkels mag dan enige onduidelijkheid bestaan, Apple-producten kopen via de Turkse webwinkel is op het moment van schrijven sowieso onmogelijk, stelde ook onze eigen redactie vast.