Hackers voor de Turkse overheid hebben tientallen organisaties in andere landen aangevallen. Ze wilden de doelen waarschijnlijk bespioneren. Dat meldt persbureau Reuters op basis van Britse en Amerikaanse functionarissen.

De hackers vielen onder meer de maildiensten van de regeringen van Griekenland en Cyprus aan. Ook de nationale veiligheidsadviseur van Irak was een doelwit, evenals de inlichtingendiensten van Albanië. De hackers hadden het naar verluidt ook gemunt op Turkse organisaties als de nationale afdeling van de vrijmetselaars. De aanvallen zouden in 2018 en 2019 zijn gebeurd.

De conclusie dat Turkije achter de aanvallen moet zitten, baseren de bronnen van Reuters onder meer op de gedupeerden. Het gaat om landen en organisaties waar Turkije grote belangen heeft. Ook de manier van werken van de hackers lijkt op eerdere aanvallen die aan Turkije zijn toegeschreven. Ze wisten nietsvermoedende functionarissen naar nagemaakte sites te leiden. Zo zouden ze onder meer wachtwoorden in handen kunnen krijgen.

