Telenet-klanten met een Apple TV-mediastreamer of een televisie met het Android TV-besturingssysteem kunnen voortaan gebruikmaken van de TV-app van het bedrijf. Daarmee kunnen ze het tv-aanbod van Telenet naar een tweede scherm brengen, zonder extra decoder.

In de TV-app, te downloaden via de Apple App Store en Google Play Store, vinden Telenet-klanten hun vertrouwde televisiemenu en hetzelfde aantal zenders terug. Ook functionaliteiten als opnames bekijken, de tv-gids raadplegen en films en series opvragen in de TV-Theek of via Streamz, werken op dezelfde manier als bij de decoder.

Buitenland

De TV-app werkt overal binnen de Europese Unie en biedt dus ook uitkomst op vakantie of in een tweede verblijf in het buitenland. Om de app te kunnen gebruiken, moet de klant wel in het bezit zijn van het nieuwste model Telenet-decoder. In de toekomst wordt wellicht ook de Yelo Play-app, die gelinkt is aan de vorige generatie decoders, beschikbaar gemaakt op Apple TV en Android TV, aldus de Mechelse kabelaar.

Telenet TV is al enkele jaren beschikbaar op computers, smartphones en tablets via de Yelo Play- of Telenet TV-app. Wie op een tweede televisiescherm wilde kijken, moest echter gebruikmaken van de casting-functionaliteit (en bijvoorbeeld een Chromecast) óf een tweede decoder aansluiten.

