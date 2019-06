is redacteur bij Data News

Het Duitse Loewe vraagt het faillissement aan. Het bedrijf kon in 2013 nog een doorstart maken, maar moet nu opnieuw de activiteiten stopzetten.

Tegenover de Duitse zakenkrant Die Zeit bevestigt het bedrijf dat het een failissement heeft aangevraagd. Het bedrijf stopt vanaf 1 juli, na dit weekend, met de productie. In Duitsland werken volgens de krant meer dan vierhonderd mensen voor het bedrijf. Het is niet duidelijk of zij hun loon nog zullen krijgen. Een kleine groep mensen blijft nog wel om bepaalde processen af te ronden.

Loewe bestaat al sinds 1923 en focust zich op design tv's in het hogere segment. Maar het bedrijf krijgt al lange tijd stevige concurrentie uit Azië. In 2013 moest het bedrijf al een eerste faillissement aanvragen, toen kwam er een doorstart onder een nieuwe investeerder.

Helemaal onverwacht komt het nieuwe faillissement niet. Vorig jaar al circuleerde het gerucht dat het bedrijf honderden ontslagen zou doorvoeren. De Duitse vakbond IG Metall wijst met de vinger naar de Britse investeerder RiverRock. Die zou niet langer bereid zijn om extra geld te voorzien.