Na het uitpakken van een nieuwe televisie blijft er een joekel van een kartonnen doos over. Onhandig en niet echt goed voor het milieu. Samsung bedacht een creatieve oplossing voor het probleem: verpakkingen die je kan ombouwen tot een tijdschriftenrek, een huisje voor de kat of ander handig item.

Alle televisies uit de lifestyleseries The Serif, The Frame en The Sero worden sinds kort in de nieuwe duurzame verpakkingen geleverd. In de doos vinden klanten een QR-code waarmee ze een handleiding kunnen downloaden voor het in elkaar zetten van de verschillende ontwerpen, zoals een opbergmeubel, tijdschriftenrek of een extra verblijf voor hun huisdier. Met behulp van stippellijnen kunnen ze de dozen makkelijk uitsnijden en de onderdelen monteren.

Out of the box denken

De nieuwe verpakkingen zijn volgens Samsung gemaakt van milieuvriendelijk golfkarton. Met het initiatief wil de elektronicareus zijn ecologische voetafdruk verkleinen en creatief hergebruik van verpakkingsmateriaal stimuleren. Via een wereldwijde ontwerpwedstrijd met een prijzenpot van 20.000 dollar daagt Samsung consumenten uit om zelf 'out of the box' te denken en nieuwe items te ontwerpen. De meest unieke en praktische designs worden toegevoegd aan de ontwerphandleiding van Samsung.

© Samsung

© Samsung

