Aanbieder van satelliettelevisie TV Vlaanderen biedt sinds woensdag APP TV aan. Het gaat om een online-televisiedienst die qua kanalen en interactieve opties volgens het bedrijf niet onderdoet voor het aanbod van de concurrenten. TV Vlaanderen probeert zich te onderscheiden door APP TV als 'losse dienst' in de wereld te zetten, zonder de verplichting om ook een kabel- of internetabonnement af te nemen.

De content van TV Vlaanderens APP TV is beschikbaar via alle geconnecteerde toestellen, van een smart-tv over een smartphone of tablet tot laptops en desktop-pc's. De uitzendingen en programma's kunnen bovendien in heel Europa bekeken worden, ongeacht het netwerk. Via een Chromecast of Apple TV is het tevens mogelijk om de content naar elk beeldscherm met een hdmi-aansluiting te streamen.

Drie abonnementsformules

Gebruikers kunnen kiezen uit drie abonnementen die gedurende dertig dagen gratis kunnen worden uitgeprobeerd. APP TV Light kost maandelijks 9,95 euro en omvat 35 zenders, waaronder één, Canvas, VTM, Vitaya, Fox en Schlager TV. Wie het abonnement graag uitbreidt met zenders als Insight, Love Nature, Cartoon Network en MTV kan opteren voor de Basic-formule van 14,95 euro per maand met 51 zenders.

Het meest volledige abonnement, APP TV Plus, telt 70 zenders en kost 19,95 euro per maand. Bij deze formule zijn ook Franstalige zenders als RTL en La Une inbegrepen, maar ook National Geographic Wild, Auto Motor Channel, Nautical, Penthouse, en meer. Alle abonnementen zijn inclusief de gebruikelijke interactieve functies zoals Restart & Replay over een periode van zeven dagen, een tv-gids, terugspoelen, pauzeren, ...

'Goed onthaald in andere landen'

'Bij onze concurrenten is tv via internet altijd gekoppeld aan een ander product, bijvoorbeeld internet of een mobiel abonnement. TV Vlaanderen laat klanten zelf kiezen welke internetprovider ze wensen', zegt Christiaan Puper VP Country Manager Benelux M7.

Volgens Puper is de nieuwe, laagdrempelige manier van tv-kijken via internet intussen al goed onthaald in andere landen binnen de M7 Groep. 'Nu maken we de technologie ook beschikbaar voor Vlaanderen en Wallonië (via Télésat, nvdr.). Voor extra gebruiksgemak is onze app rechtstreeks te gebruiken op de smart-tv's van alle grote merken, zonder tussenkomst van een decoder', aldus de VP Country Manager.

