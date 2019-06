De Antwerpse IT-bedrijven Gen-C en 7dots fuseren en gaan voortaan verder onder de naam Brightfox. Brightfox wordt meteen een van de belangrijkere Salesforce-partners in de Benelux.

Gen-C is in 2009 opgericht, 7dots pas in 2015 - initieel in Nederland trouwens -, maar allebei trekken ze wel resoluut de kaart van Salesforce. "Salesforce-implementaties is wat we allebei doen. Door samen te gaan neemt onze capaciteit toe, kunnen we schaalvoordeel halen en naar grotere enterprise-omgevingen trekken", vertelt Tommy de Haan, managing partner van Gen-C die nu verantwoordelijk wordt voor het operationele beheer bij Brightfox: de naam van het fusiebedrijf.

In totaal telt Brightfox een 100-tal consultants waarvan 55 in België en 45 in Nederland. Brightfox start met een platinium-partnership met Salesforce, "wat zowat het hoogst haalbare kwaliteitslabel is in België", aldus de Haan. "Maar ons samengaan biedt ook opportuniteiten voor onze mensen. High potentials die we nu op grotere, internationale projecten kunnen laten werken, ook dat is een belangrijke driver voor ons", voegt Saskia Blommaers, oprichtster van 7dots toe. De fusie kwam er op haar initiatief en dat van Tommy de Haan en Jo Putzeys.

'10 miljoen omzet volgend jaar'

Aan ambitie is er alvast geen gebrek. "We mikken op 10 miljoen omzet volgend jaar", vertelt Tommy de Haan aan Data News. "En tegen 2021 hopen we naar 150 werknemers door te groeien", vult Saskia Blommaers aan. "Het mooie aan Salesforce is dat acquisities goed geïntegreerd worden in het platform. Het door Salesforce overgenomen MuleSoft helpt ons zeker om integraties te doen. En ook het pas overgenomen Tableau zal zeker mogelijkheden bieden", meent Blommaers. 2019 zien de oprichters van Brightfox als een stabilisatiejaar. Vanaf volgend jaar komen dan ook andere landen in het vizier. "Het is zeker de bedoeling om te internationaliseren, richting bijvoorbeeld Frankrijk of Duitsland", aldus de Haan.

In totaal telt Brightfox nu ruim honderd Europese klanten die Salesforce-toepassingen voor sales en service, field service, communities en/of marketing automation afnemen. Harvest Digital is een vaste partner daarbij. De fusiebedrijven werken onder meer voor VDAB, Besix, ERA Belgie, James Hardie, Lampenlicht.nl en Abena. Brightfox werkt ook nauw samen met Salesforce.org, de tak voor non-profitorganisaties. Naast het hoofdkantoor in Kontich en een bijkantoor in Herentals heeft Brightfox ook vestigingen in Amsterdam en Breda.