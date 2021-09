Els Bellens is redactrice bij Data News.

Een groot deel van het dataverkeer op het internet is te wijten aan kwaadaardige bots. Dat schrijft beveiliger Barracuda Networks in een rapport.

Volgens het bedrijf komt zo'n veertig procent van het totale internetverkeer van deze 'kwaadaardige bots'. Nog volgens het rapport vormen geautomatiseerde bots, dus ook de onschadelijke bots van bijvoorbeeld zoekmachines, samen zo'n 64 procent van al het internetverkeer.

Maar de meerderheid van die bots zijn dus kwaadaardig, zegt Stefan van der Wal van Barracuda in een persbericht: 'Hoewel sommige bots goedaardig zijn, zoals crawlers van zoekmachines of bots van sociale netwerken, laat dit onderzoek zien dat ruim 60 procent van de bots op grote schaal kwaadaardige activiteiten uitvoert. Wanneer we ze hun gang laten gaan, kunnen deze kwaadaardige bots data stelen, de prestaties van websites negatief beïnvloeden en zelfs leiden tot een data-inbraak.'

Grote datacenters

Nog uit het rapport moet blijken dat de meeste van die bots uit Noord-Amerika komen. Zo'n 67% om precies te zijn. Europa staat op de tweede plaats, gevolgd door Azië. Barracuda gaat ervan uit dat een en ander te maken heeft met de hoeveelheid datacenters en hostingdiensten die gebruikt kunnen worden op deze plekken. Het meeste botverkeer komt dan ook van twee grote publieke clouds: AWS en Microsoft Azure. Nog een interessant weetje: de kwaadaardige bots volgen de kantoortijden en zijn dus actiever op werkdagen.

