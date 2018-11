Twee derde van nieuw Microsoft-kantoor is voor niet-werknemers

Microsoft Home, zo heet het nieuwe Belgische hoofdkantoor van het technologiebedrijf op Brussels Airport: een indrukwekkend zicht op de tarmac aan de ene kant, de drukke parkeerzone aan de andere kant. Voor de ongeveer 400 werknemers van de Belgische afdeling van Microsoft zijn er voortaan 'maar' 123 werkposten beschikbaar, maar wel nog eens 160 plaatsen in 43 vergaderzalen. Werknemers zullen binnenkort via een app kunnen zien waar er nog plaats vrij is - of zelfs waar hun collega's zich in het gebouw bevinden. Opvallend is dat twee derde van de ruimte van 2.000 vierkante meter voorzien is voor partners, klanten, start-ups, scholieren en studenten. Dat moet co-creatie en innovatie rond artificiële intelligentie bevorderen, zo luidde het.

AI als rode draad

"Microsoft Home moet zo een inspiratiebron worden voor medewerkers, studenten en partnerbedrijven. Artificiële intelligentie wordt daarbij steeds meer de rode draad", zei Didier Ongena, de algemeen manager van Microsoft België en Luxemburg. Zo kunnen start-ups er terecht voor een duwtje in de rug; onder meer Lynxcare (start-up rond het ontsluitend van medische data in ziekenhuizen, nvdr) krijgt er ondersteuning. Scholieren kunnen er tijdens workshops de eerste knepen van het programmeren leren (het 'Hour of Code' initiatief, nvdr). Nimbuz - onderdeel van Cronos Microsoft Solutions - bouwde er een woonakmer die toont hoe AI en IoT ons dagelijks leven kunnen bepalen. En in het "Microsoft Technology Center" kunnen bedrijven aan de hand van presentaties en demo's inzicht krijgen in de impact die technologie, en vooral artificiële intelligentie, op hun activiteiten kunnen hebben.

De ligging nabij de terminal van de luchthaven "vergemakkelijkt de nationale en internationale mobiliteit" van de werknemers, aldus Ongena. De trein wordt zeker gestimuleerd als vervoermiddel, maar voorlopig betaalt het bedrijf de Diabolo-taks nog niet terug aan de werknemers. Eerder namen ook al het consultancybureau Deloitte en het auditkantoor KPMG hun intrek op Brussels Airport dat voortaan dus ook heel wat extra bedrijfswagens huisvest.